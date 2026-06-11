Morant exige a Llorca que comparezca por la dana y a Vox que lo permita

Valencia, 11 de junio de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido, tras conocerse los mensajes en un chat con los miembros de Consell el día de la dana, que haya una comparecencia del actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y que su "socio preferente", Vox, lo permite": "No puede estar callado". Además, ha insistido en que el chat del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y consellers el 29O muestra que "nos han mentido todos, todo el tiempo, desde el primer día".