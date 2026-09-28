Morant: "El Gobierno ha protegido a la gente hasta que Vox, PP y Junts han dicho que no"

Valencia, 28 de septiembre de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que cuando el PSOE llegó al Ejecutivo español entró en vigor normativa para impedir desahucios "y eso ha estado en vigor y ha sido prorrogado sucesivamente hasta que hace unos meses PP, Vox y Junts votaron que cayera". "Por tanto, no se puede decir que el Gobierno ha tenido ocho años para proteger a la gente y que no lo ha hecho porque hemos estado protegiendo a la gente hasta que Vox, PP y Junts han dicho que no". La líder de los socialistas valencianos ha agregado que cuando PP, Vox y Junts votaron en contra del real decreto ley del Ejecutivo sobre vivienda "muchos sabíamos que esto iba a pasar y quizás hay una intención detrás de esto". "Cuando escucho a la señora (Isabel Díaz)Ayuso, que tiene empatía cero en el caso de Mari Carmen o de cualquier desahuciado, pienso que ellos quieren que esté pasando esto porque saben que los desahucios le duelen a la izquierda, le duelen a la gente progresista".