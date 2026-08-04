Morant muestra su "apoyo total" a la gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta

Valencia, 4 de agosto de 2026. La ministra de Ciencias y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant ha señalado la "rapidez" con la que se ha gestionado la crisis en Ceuta. La ministra ha señalado que "el conflicto se ha resuelto con la diplomacia". Además, se ha mostrado en contra de PP y Vox por "alinearse" con las políticas exteriores de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. "Que se lo hagan mirar aquellos que van de patriotas pero siempre van en contra de España", ha manifestado contundentemente.