Morant reclama que en los últimos 25 años no se ha creado ningúna universidad pública en España

Valencia, 14 de agosto de 2026.
Diana Morant, ministra de Universidades, Ciencia e Innovación ha aclarado que "hay una intención de privatizar las universidades". En ese sentido, ha reafirmado que en los últimos 25 años, "no se ha creado ninguna universidad pública" y que en cambio "se han creado 30 de ámbito privado". Sobre los fondos del Programa María Goryi ha expresado que "no se pierden", y que el gobierno autonómico solo tenía que conectarse a una videollamada para confirmar la distribución.