Morant ve "inauditas" las cautelares a Begoña Gómez y afea a Peinado su "causa política"

Alicante, 21 de junio de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha insistido este domingo en calificar de "causa política" contra Begoña Gómez la instrucción del juez Peinado y ha considerado "inaudito" que adopte medidas cautelares justificando que la Policía pueda ayudar a escapar a la esposa del presidente Pedro Sánchez. "Para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional". (Fuente: PSOE)