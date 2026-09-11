Moreno asegura que el Presupuesto de 2027 incluirá todos los compromisos con universidades

Granada, 11 de septiembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad de 2027 estarán recogidos "todos los compromisos" adquiridos con las universidades --especialmente, los que tienen que ver con la masa salarial de los trabajadores, tanto complementos de docencia e investigación como las subidas salariales impuestas por el Gobierno central--. Eso significará, según sus palabras, "duplicar el incremento de 2026". Las cuentas en vigor suponen 2.057 millones de euros --1.826 millones sólo para la financiación de las universidades--, un incremento del 3,6% respecto al ejercicio anterior, tal como informó la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la anterior legislatura.