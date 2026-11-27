Marbella (Málaga), 27 de noviembre de 2026. El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es un "caballero" diciendo que dimitiría y no cogería el acta de diputado si perdiera las elecciones generales del día 29, mientras que el candidato del PSOE a la reelección como presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no se quiere ir" y quiera mantenerse "aforado" porque tiene "miedo a la justicia". (Fuente: PP-A)