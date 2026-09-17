Moreno destaca ser el presidente que "más ha visitado las ocho provincias"

Sevilla, 17 de septiembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que es el presidente que "más veces ha visitado las ocho provincias andaluzas en la historia de Andalucía", una presencia en el territorio que, según ha defendido, le ha permitido tener "de una manera muy poliédrica" una visión de la comunidad y conocer de primera mano las inquietudes de distintos sectores de la sociedad. Además, ha avanzado que "amenazo con sacar otra canción más", después de la utilizada durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, titulada 'Kilómetro Sur'.