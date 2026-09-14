Moreno expresa sus condolencias por el asesinato de una estudiante de la UGR en México

Huelva, 14 de septiembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, entre otros dirigentes políticos andaluces, han coincidido este lunes en publicar mensajes de condolencia por la muerte de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada a puñaladas en el municipio de Cuautla (México) cuando hacía una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).