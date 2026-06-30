Moreno marca distancias con el "andalucismo radical" de Adelante

Sevilla, 30 de junio de 2026. El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reprochado este martes a Adelante Andalucía, que forma parte del "bloque del bloqueo" a la gobernabilidad de la comunidad, que defienda que ha conseguido acabar con la mayoría absoluta del Partido Popular por el crecimiento que tuvo en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo, gracias a que consigue "camuflar una izquierda radical, anticapitalista y ultranacionalista". (Fuente: Parlamento Andalucía)