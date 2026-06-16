Moreno pide al Gobierno trato igualitario en la lucha contra incendios y le reclama más aviones

Sevilla, 16 de junio de 2026. El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes al Gobierno de España un trato igualitario en la lucha contra el fuego y le ha recordado que aporta a esta tarea cuatro aviones menos que en 2024; en concreto, tres frente a los siete de hace dos años. "Este año disponemos de 43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025 y, lamentablemente, tengo que decir que este año también el Estado vuelve a aportar cuatro medios menos aéreos que en 2024. Hago una llamada de atención también para que la Administración General del Estado colabore y nos trate de igual a igual que al resto de comunidades. Es verdad que nosotros hemos desarrollado un servicio propio que es probablemente el más solvente que hay en España. Es verdad que hacemos una inversión millonaria, pero eso no quita que también, igual que cuando se hace ese reparto de medios aéreos, Andalucía cuente con los medios que le corresponde".