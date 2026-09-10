Publicado 10/09/2026 18:33:00 +02:00CET

Moreno pide un plan de colegios realista ante un curso escolar que arranca con menos alumnos

Benahadux (Almería), 10 de septiembre de 2026. Andalucía estrena curso escolar con la vuelta a las aulas de más de 690.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial y con novedades como la bajada de la ratio en Infantil, la gratuidad en el primer ciclo o la mejora de la atención educativa. Este año y a pesar del descenso del alumnado por la baja natalidad, habrá más profesores. Juanma Moreno ha defendido adaptar la planificación educativa a la evolución demográfica, una situación que también afecta a la sanidad. Con una población cada vez más envejecida, el sistema sanitario tiene que prepararse con infraestructuras como el nuevo centro de salud de Benahadux (Almería) que hoy ha inaugurado.