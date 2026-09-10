Moreno pide un plan de colegios realista ante un curso escolar que arranca con menos alumnos

Benahadux (Almería), 10 de septiembre de 2026. Andalucía estrena curso escolar con la vuelta a las aulas de más de 690.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial y con novedades como la bajada de la ratio en Infantil, la gratuidad en el primer ciclo o la mejora de la atención educativa. Este año y a pesar del descenso del alumnado por la baja natalidad, habrá más profesores. Juanma Moreno ha defendido adaptar la planificación educativa a la evolución demográfica, una situación que también afecta a la sanidad. Con una población cada vez más envejecida, el sistema sanitario tiene que prepararse con infraestructuras como el nuevo centro de salud de Benahadux (Almería) que hoy ha inaugurado.