Moreno (PP-A) afirma que Montero (PSOE-A) es la "señora del pasado"

Granada, 5 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha calificado este martes a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, como la "señora del pasado" que quiere para Andalucía "lo mismo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en España. Ha pedido "desterrar" de esta tierra "la mala política" y la "gran mentira" de Montero sobre que su gobierno está "dilapidando" los servicios públicos esenciales, como la sanidad. (Fuente: PP Andalucía)