Moreno prevé nuevas responsabilidades para Ana Mestre y un relevo del presidente del Parlamento

Sevilla, 9 de julio de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anticipado este jueves que la actual vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas "responsabilidades" una vez que deje dicho puesto en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox suscribieron la semana pasada que posibilitó su investidura, y ha dejado en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.