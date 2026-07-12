Moreno y Robles valoran la coordinación para establilizar el incendio y mantienen la UME

Turre (Almería), 12 de julio de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han coincidido este domingo en valorar el trabajo conjunto de las administraciones a las que representan para combatir el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que este domingo se ha dado por estabilizado, un paso que, no obstante, no va a implicar automáticamente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desmonte el dispositivo que había desplegado en la zona, que continuará así "el tiempo que haga falta" en el lugar.