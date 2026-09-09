Moreno solicita una reflexión sobre el PISA y apela a la "cultura del esfuerzo"

Granada, 9 de septiembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este miércoles por una "reflexión seria" sobre los resultados del informe PISA 2025 para "revertir" la foto que dibuja de España y Andalucía. "Nos jugamos el presente y el futuro". En declaraciones a los medios, Moreno ha defendido la necesidad de un pacto de Estado en materia educativa frente a las leyes actuales que son "un error", ya que han fomentado "igualar por debajo" dejando de lado la "cultura del esfuerzo".