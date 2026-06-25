Publicado 25/06/2026 9:49:16 +02:00CET

Los Mossos d'Esquadra detienen a cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas dentales

Barcelona, 25 de junio de 2026. Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Martorell junto con la Unidad Central de Consumo, detuvieron, el pasado 17 de junio, a cinco personas de entre 32 y 60 años como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil, estafa, intrusismo profesional y lesiones. La investigación se inició a finales de abril de este año después de que los agentes tuvieran conocimiento, a través de las manifestaciones de un testigo, de la posible existencia de actividades profesionales irregulares en varios centros odontológicos. (Fuente: Mossos d'Esquadra)