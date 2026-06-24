Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón

Madrid, 24 de junio de 2026. La actriz Elisa Mouliaá ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigada por presuntas calumnias al exdiputado Íñigo Errejón, después de que el juez encargado del caso ordenara la semana pasada detenerla por haberse ausentado tres veces. A su salida, Mouliaá ha asegurado haber "llegado a un acuerdo" con el juez tras mantener una conversación en la que le ha "pedido disculpas si se ha sentido ofendido", al tiempo que ha subrayado que "en ningún momento me lo he querido saltar" y que ha "aportado y acreditado todo en tiempo y forma". La denunciante ha lamentado las consecuencias personales del proceso al afirmar que "he perdido el trabajo, me ha gastado dinero", aunque ha insistido en la necesidad de "intentar ver las circunstancias personales de cada uno, que no son las mismas".