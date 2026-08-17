Muere el bebé de la mujer tiroteada en Isla Cristina (Huelva) y apuntan a rendición de cuentas

Isla Cristina (Huelva), 17 de agosto de 2026. El Ayuntamiento de Isla Cristina y la Subdelegación del Gobierno en Huelva han hecho este lunes un llamamiento a la "calma" tras el tiroteo acaecido en la noche de este pasado domingo en la barriada del Rocío de la localidad costera, que se ha saldado con la muerte de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también ha muerto finalmente, así como la madre de la misma y un menor de 16 años. Además, los hechos se han saldado con dos heridos, uno de ellos de gravedad, hijo de la fallecida de 39 años.