Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años

Madrid, 20 de marzo de 2026. Chuck Norris, maestro de artes marciales y estrella del cine de acción durante varias décadas gracias a títulos como El furor del dragón, Delta Force o Walker Texas Ranger, ha fallecido este viernes a los 86 años. Así lo ha confirmado la familia del actor estadounidense en un comunicado en el que no han revelado las causas de su muerte. Norris fue hospitalizado de urgencia hace tan solo unas horas después de sufrir una emergencia médica en la isla de Kauai. (Fuente: YouTube / Instagram)