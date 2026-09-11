Muere Emma Bonino, expolítica italiana reconocida por su lucha por los derechos civiles

Italia, 11 de septiembre de 2026. Emma Bonino, exministra de Exteriores de Italia y excomisaria europea, reconocida por su activismo por los Derechos Humanos, ha fallecido este viernes a los 78 años de edad. Bonino recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 1998. Comenzó su activismo político en la década de los 70 en movimientos a favor de la legalización del aborto en Italia, punto en el que se presentó a las elecciones bajo las siglas del Partido Radical. (Fuente: EBS / Fundación Princesa de Asturias)