Muere en el seísmo en Venezuela Alazne Solabarrieta, de ascendencia vasca

Bakio (Bizkaia), 25 de junio de 2026. Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde Kintela, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según ha informado su familiar Iñaki Anasagasti, exsenador y exportavoz del PNV en el Congreso. Alazne, es prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia, y mujer de Iñaki Anasagasti.