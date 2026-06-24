Las mujeres con patología dual afrontan un mayor estigma social

Madrid, 24 de junio de 2026. La patología dual, la coexistencia de enfermedad mental y adicciones, tiene un impacto mayor si afecta a las mujeres. Natalia superó su relación con el consumo de alcohol y la depresión a la que le llevó esta dependencia, y hoy comparte su experiencia para ayudar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Su testimonio ha formado parte de una nueva edición de R-Conecta, la iniciativa de los centros de San Juan de Dios en Madrid que, en esta ocasión, ha abordado la patología dual desde una perspectiva de género. Los expertos advierten de que los problemas de salud mental y las adicciones no se manifiestan igual en hombres y mujeres. Detrás de muchos casos de patología dual en la mujer subyacen antecedes de violencia Las mujeres con adicciones se enfrentan a un mayor estigma social, una situación que puede retrasar la búsqueda de ayuda y el acceso al tratamiento. Un encuentro que ha puesto el foco en la necesidad de avanzar hacia una atención más personalizada y sensible a la realidad de las mujeres con patología dual.