El mural dedicado al futbolista Ferran Torres en Barcelona ha sido vandalizado

Barcelona, 22 de julio de 2026. Imágenes de la limpieza del mural del artista urbano TVBoy dedicado al futbolista Ferran Torres después del Mundial en la plaza Joanic de Barcelona. Durante la noche el mural ha sido vandalizado, han tapado el dibujo con pintura blanca y encima han escrito en negro 'Puta Espanya' para, después, dejar solo la palabra 'Espanya'. Posteriormente han escrito encima con pintura amarilla 'Volem seleccions catalanes' ('Queremos selecciones catalanas'). Los servicios de limpieza no han podido recuperar el mural y lo han cubierto con pintura negra, a la espera de que el artista decida si repinta la obra. TVBoy ha reaccionado a los comentarios que ha recibido en las redes sociales en contra del mural: "Seguiré pintando. No me dais miedo".