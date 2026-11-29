Madrid, 29 de noviembre de 2026. Un repartidor de 47 años ha resultado herido muy grave esta madrugada tras ser atropellado cuando circulaba en bicicleta bajo el Puente de Vallecas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por la avenida de la Albufera, según ha informado Emergencias Madrid. El accidente ha ocurrido sobre las 5.15 horas. Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al ciclista, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura en la pierna izquierda. (Fuente: Emergencias Madrid)