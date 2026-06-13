Nadal (PP) insta a los que mantienen un "Gobierno infestado de corrupción" a tomar decisiones

Barcelona, 13 de junio de 2026. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha defendido que en una democracia normal no puede existir el nivel de corrupción actual sin que se tomen decisiones directas para que la ciudadanía pueda decidir cuál es su próximo Gobierno: "Corresponde a aquellos que siguen manteniendo a este Gobierno infestado de corrupción, decidir si siguen haciéndolo". Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios antes de una reunión con autónomos en Barcelona, junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el presidente de la Confederación Española de Profesionales Autónomos (CEPA), Daniel Vosseler.