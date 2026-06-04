Narbona fue informada por Leire Díez de gestiones y dijo que Cerdán lo sabía

Madrid, 4 de junio de 2026.
La exmilitante socialista Leire Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, y que el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, lo sabía, según se desprende de un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' . Asimismo, Leire Díez buscó a ex altos cargos del PP para que colaboraran para "limpiar las instituciones" asegurando que podían ayudarse para desenmascarar todo.
(Fuente: Europa Press/PSOE)