Publicado 04/06/2026 18:02:05 +02:00CET

Narbona fue informada por Leire Díez de gestiones y dijo que Cerdán lo sabía

Madrid, 4 de junio de 2026. La exmilitante socialista Leire Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, y que el  exsecretario de Organización, Santos Cerdán, lo sabía, según se desprende de un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' . Asimismo, Leire Díez buscó a ex altos cargos del PP para que colaboraran para "limpiar las instituciones" asegurando que podían ayudarse para desenmascarar todo. (Fuente: Europa Press/PSOE)