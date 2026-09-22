Negu Gorriak enviará más "brigadistas" a Ceuta y asegura que "todo sigue su curso"

Pamplona, 22 de septiembre de 2026. El colectivo navarro Derecho a Techo / Negu Gorriak ha confirmado que continuará adelante con su campaña de apoyo a las personas migrantes en Ceuta y que enviará nuevos voluntarios a "la zona" próximamente. Según ha detallado Aitor Balbás, miembro del colectivo, el grupo mantiene firme su "plan de solidaridad" y ha adelantado que "ahí habrá más compañeras", a pesar del acoso y los incidentes violentos registrados tras el anuncio de su llegada. El miembro del colectivo ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el estado de las voluntarias que ya se encuentran sobre "el terreno" realizando labores de logística y clasificación en coordinación con otras organizaciones locales y europeas. "Nuestras compañeras están bien, estamos tomando muchas medidas de seguridad", ha explicado Balbás, quien ha subrayado que la intención de la organización no es detenerse, ya que "todo lo que estaba planificado sigue su curso.