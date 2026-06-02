Nervios, "tilas" y móviles lejos: Arranca la PAU en Euskadi, Valencia y Galicia

Madrid, 2 de junio de 2026. La Selectividad ya está en marcha. Miles de estudiantes se enfrentan desde este martes a la PAU en la Comunitat Valenciana, Euskadi y Galicia, en tres jornadas que pueden marcar su futuro universitario. Y aunque cada comunidad tiene sus particularidades, hay algo que se repite en todas: los nervios de última hora. Y en Galicia, además de los nervios habituales, la PAU deja historias de superación. Seiscientos veinticinco estudiantes realizan las pruebas con medidas de atención a la diversidad.