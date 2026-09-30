Nestlé invierte cerca de cuatro millones en granjas gallegas para reducir emisiones

Lugo, 30 de septiembre de 2026. Dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta proceden de la agricultura y la ganadería, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con el objetivo de contribuir a reducir estas emisiones, fomentar la biodiversidad y la agricultura regenerativa y mejorar el bienestar animal del ganado, Nestlé ha invertido cerca de cuatro millones de euros desde 2021 en más de 60 granjas que le suministran leche en Galicia. La compañía ha dado a conocer estas inversiones durante la visita realizada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el director general de Nestlé España, Jordi Llach, a una de las granjas que provee de leche a la fábrica de La Lechera. La instalación de placas solares o el recubrimiento de las fosas donde se almacenan los purines son algunas de las medidas implantadas por las granjas para reducir emisiones. Además, se han plantado setos y creado charcas para fomentar la biodiversidad, y se ha aplicado la rotación de cultivos, para impulsar la agricultura regenerativa. Durante el pasado año, toda la leche recogida en las explotaciones que colaboran con Nestlé procedía de granjas que han instaurado algunas de estas prácticas. Desde 2021, Nestlé ha invertido más de seis millones de euros en 110 granjas del norte de España, lo que ha permitido a estas explotaciones reducir en más de 72.000 toneladas las emisiones de CO2 equivalente a finales del pasado año.