Netanyahu afirma que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión

Madrid, 30 de septiembre de 2026. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con todos a bordo. Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre". (Fuente: Netanyahu / Flydubai)