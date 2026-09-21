Neurólogos y asociaciones piden financiación pública para fármacos que ralentizan el Alzheimer

Madrid, 21 de septiembre de 2026. En el Día Mundial del Alzheimer, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), ha elegido como lema "El 'NO' ya no es respuesta". Con ello quieren denunciar el "abandono" al que se están viendo abocadas las personas afectadas por Alzheimer ante la negativa de las administraciones a financiar dos fármacos que ya están disponibles en otros países y que pueden ralentizar el deterioro cognitivo en fase inicial. La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha reclamado que los dos fármacos sean incluidos en la financiación pública española, ya que según han señalado en un comunicado, los ensayos clínicos demostraron ralentizar el deterioro cognitivo en fase inicial en torno a un 27% y un 29% a los 18 meses.