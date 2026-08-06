Next Maritime es la Pyme del Año en Tarragona

Barcelona, 6 de agosto de 2026. Desde el puerto de Tarragona hacia todo el mundo. La empresa de servicios marítimos Next Maritime se ha convertido en la Pyme del Año 2026 en Tarragona, un galardón concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander. Con un equipo humano consolidado y multidisciplinar, en 2010 inician su actividad, en la actualidad son más de 180 trabajadores. Sus cifras dan vértigo: atienden cerca de 6000 escalas anuales en todo el mundo, principalmente de buques de petróleo y gas, 2000 contenedores de tránsito y realizan más de 9000 operaciones anuales. Cuentan con equipos logísticos tanto en Tarragona como en Las Palmas y cuatro centros de coordinación: además de la sede central están en Dubái, Singapur y Panamá. Con una apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación, son pioneros en Europa en aplicar medidas de compensación de emisiones de carbono en el transporte marítimo. En su crecimiento y desarrollo ha sido fundamental el soporte de socios financieros. Agilidad, fiabilidad, experiencia y una operativa eficiente que minimiza riesgos y reduce costes. Next Maritime navega hacia el futuro con solidez y una trayectoria de éxito.