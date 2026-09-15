Una niña con malformaciones de la vía aérea sopla por primera vez las velas en su 4 cumpleaños

Madrid, 15 de septiembre de 2026. Profesionales del Hospital 12 de Octubre de Madrid han logrado que Alejandra, una niña de cuatro años que nació con tres graves malformaciones de la vía aérea, haya podido soplar por primera vez en su vida las velas de su tarta de cumpleaños. La menor fue diagnosticada al poco de nacer de tres graves malformaciones congénitas coincidentes en la vía aérea que comprometían su respiración y que le obligaron a estar durante diez meses seguidos en la UCI del hospital. (Fuente: Hospital 12 de Octubre)