Niubó cifra en un 9,3% el seguimiento de la huelga educativa a las 11.30

Barcelona, 8 de septiembre de 2026. La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha defendido este martes abrir un espacio de debate con todos los actores del sistema educativo (incluyendo docentes, direcciones, familias y entidades pedagógicas) para lograr un "nuevo consenso" sobre las mejoras a implementar. Lo ha dicho durante una rueda de prensa de este martes, coincidiendo con el inicio de curso, en la que ha anunciado que el 21 de septiembre habrá mesa sectorial con el conjunto de los representantes sindicales que han convocado huelga este martes.