Nogueras reivindica a Junts como "único partido de obediencia estrictamente catalana"

Barcelona, 24 de octubre de 2026. La candidata de Junts al Congreso por Barcelona en las elecciones generales y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha reivindicado a su partido como el "único partido de obediencia estrictamente catalana" que se presenta a estos comicios. En declaraciones a los medios este domingo en Sant Celoni (Barcelona), donde ha participado en una caminata contra el cáncer, ha defendido que durante la anterior legislatura Junts ha hecho que se ponga a Catalunya en el "centro de prácticamente todas las decisiones que se han tomado en Madrid".