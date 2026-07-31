Notarios facilitan "asesoramiento gratuito" ante la pérdida de escrituras por los incendios

Madrid, 31 de julio de 2026. El Consejo General del Notariado ha activado medidas "urgentes y excepcionales" para atender las necesidades de las personas afectadas por los graves incendios que azotan el territorio español. Estas medidas contemplan la prestación de "asesoramiento notarial gratuito" y la puesta en marcha de servicios notariales de apoyo con el fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida, facilitar la prueba documental de sus derechos existentes y dar solución a otras dificultades. Así lo ha confirmado la notaria de Navalcarnero, en Madrid, Teresa Losada, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para asistir de forma inmediata a los ciudadanos afectados por la reciente oleada de incendios. Son medidas gratuitas establecidas en todas las notarias de manera telemática, es decir, "todos los notarios pueden asistir esta función de asesoramiento", ha recordado Losada.