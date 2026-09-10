Una nueva edición de "Tu Compra Ayuda" suma fuerzas con Fundación ONCE

Madrid, 10 de septiembre de 2026. Bajo el lema "Compra 1, donamos 1", Unilever y Dia impulsan una nueva edición de "Tu Compra Ayuda". Una iniciativa que invita a los consumidores a convertir su cesta de la compra en un gesto solidario. En esta edición, la Fundación ONCE se incorpora a la campaña como entidad colaboradora para generar un impacto positivo en la sociedad. Hasta el 22 de septiembre, por cada producto Unilever adquirido en los supermercados Dia, Unilever donará una entidad de producto a Fundación ONCE. Así, un gesto tan cotidiano como hacer la compra se transforma en un acto social.