La nueva IA de la Junta dará más agilidad y seguridad a ciudadanos, empresas y promotores

Mérida, 25 de junio de 2026. La Junta de Extremadura acaba de dar un importante paso en su objetivo de reducir los tiempos de respuesta al ciudadano con la puesta en marcha de la nueva Plataforma de Hiperautomatización e Inteligencia Artificial, que permite el desarrollo de herramientas que simplifican los procedimientos ahorrando hasta un 95% el tiempo de tramitación de expedientes. Este es el caso de Patrimonia, el agente del área de Patrimonio Cultural, capaz de reducir a menos de 5 minutos trámites que hasta ahora requerían semanas de trabajo para los técnicos de la consejería Cultura y de espera para los administrados.