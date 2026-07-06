Nueva jornada de lucha contra incendios: El de Soneja (Castellón) centra los operativos

Castellón, Huesca, Girona, 6 de julio de 2026. Amanece con cientos de efectivos desplegados en varios puntos de España para frenar el avance de los incendios forestales. Tras una noche de trabajo sin descanso, los medios aéreos vuelven a incorporarse este lunes a las labores de extinción en los fuegos que siguen activos. La principal preocupación está en Soneja, en Castellón. Después de que más de 220 efectivos trabajaran durante toda la noche para contener las llamas, al dispositivo se suman desde primera hora tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat, además de otros dos aviones, dos helicópteros y un avión anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica. El incendio afecta ya a unas 150 hectáreas y ha alcanzado de forma muy limitada la Sierra de Espadán. En La Bisbal d'Empordà, en Girona, continúa el dispositivo de vigilancia para evitar reproducciones. Sobre el terreno permanecen 184 bomberos, 40 dotaciones y dos medios aéreos, mientras el operativo sanitario comienza a desescalar. La evolución es más favorable en Loporzano, en Huesca, donde el incendio ha quedado estabilizado de madrugada y los técnicos volverán a evaluar la situación a lo largo de la mañana. (Fuente: Europa Press, Bombers, ATBRIF, Emergències 112CV y UME)