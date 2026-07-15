Nueva ley de dependencia introduce cambios sustanciales con compatibilización de prestaciones

Madrid, 15 de julio de 2026. Álvaro Revilla Castro, coordinador de Madrid de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha asegurado que la reforma que refuerza los cuidados en el hogar aprobada por el Congreso "trae cambios sustanciales" y ha señalado como principal novedad "el régimen de incompatibilidades", ya que "esta ley permite compatibilizar cualquier tipo de servicio y prestación", e incluso "compatibilizar el cobro de prestaciones o la recepción de servicios, incluso con el trabajo, que es algo que no existía hasta ahora". Revilla Castro ha subrayado que la norma "descarga burocráticamente, alivia cargas burocráticas al establecer una pasarela entre la dependencia y la discapacidad" y ha calificado la reforma como "un cambio radical en el sistema" al apostar por "un modelo de atenciones y cuidados mucho más centrados en la comunidad y centrados en las preferencias de las personas". El coordinador ha destacado que "el principal logro de esta ley es que va acompañada de financiación", lo que permitirá "mejorar la vida de muchas personas en situación de dependencia y de sus familias".