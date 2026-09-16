Nuevo choque entre Gobierno y Comunidad de Madrid por la "manipulación" de listas de espera

Madrid, 16 de septiembre de 2026. Nuevo choque entre Gobierno y Comunidad de Madrid después de que la Ministra de Sanidad, Mónica García, haya acusado este miércoles al gobierno regional de "maquillar" y "manipular" las listas de espera sanitarias, al tiempo que ha defendido que la Consejería de Sanidad tiene "intereses" en mantenerlas elevadas para facilitar la derivación de pacientes al grupo Quirón y ofrecer una "imagen falsa" de la situación de la sanidad pública madrileña. (Fuente: Europa Press / Congreso / Consejería de Sanidad)