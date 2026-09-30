Nuevo plan de simplificación de la Junta revisará 461 normas, 377 procedimientos y 946 trámites

Sevilla, 30 de septiembre de 2026. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la administración de la Junta, como primer paso en el camino hacia la desregulación, que contará con una vigencia de dos años desde su aprobación y que cuenta con tres objetivos cuantificables: 461 normas para su análisis y depuración, 377 procedimientos para revisar su tramitación y el silencio administrativo de casi 950 procedimientos cuya actualización también será comprobada. (Fuente: Junta de Andalucía)