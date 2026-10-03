Ocho herridas por el derrumbe de un bar en San Vicente de la Sonsierra

Logroño, 3 de octubre de 2026. Ocho personas han sido trasladadas a centros sanitarios -seis al Hospital San Pedro y dos al Centro de Salud de Haro- tras el derrumbe, de madrugada, del bar 'Tempranillo' de San Vicente de la Sonsierra, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja. Han señalado que ha sido a las 05,25 horas cuando se ha recibido el aviso del derrumbe del bar en la localidad sonserrana -tenía licencia de apertura hasta la seis de la mañana, ha señalado Guardia Civil-, donde se encontraban 50 personas. En una primera instancia, se informa de que se habría caído el suelo y más tarde el techo del establecimiento. En total hay 12 personas heridas, un hombre con posible fractura en la pierna y herida abierta, las demás con heridas leves.