La ola de calor llegará a su día álgido este lunes, con máximas de hasta 42 grados

Madrid, 5 de julio de 2026. Hasta 14 comunidades activan este domingo avisos ante las temperaturas extremas que se van a registrar, que elevarán los termómetros hasta los 42 grados en algunos lugares, en el primer día de una 'ola de calor' que se extenderá al menos hasta el próximo martes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados en los valles fluviales.