Omella agradece la visita a León XIV: "Queremos ser Iglesia abierta y acogedora"

Barcelona, 10 de junio de 2026. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha agradecido al papa León XIV su visita a Catalunya: "Su presencia, sus gestos y sus palabras son ciertamente una buena semilla que queda sembrada en nuestros corazones". En unas breves palabras en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí ha tenido también unas palabras de agradecimiento a su predecesor, Lluís Martínez Sistach, por su papel en la continuación de la Sagrada Familia. (Fuente: RTVE/Pool)