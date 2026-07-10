Publicado 10/07/2026 8:48:28 +02:00CET

Once muertos y ocho heridos, cuatro graves, en el incendio forestal de Los Gallardos

Sevilla, 10 de julio de 2026. El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas. El balance anterior, ofrecido sobre las 02.00 horas, cifraba en doce las víctimas mortales. (Fuente: Infoca/Antonio Sanz)