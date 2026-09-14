La oposición de centroizquierda de Suecia desbanca al Gobierno conservador y gana por la mínima

Madrid, 14 de septiembre de 2026. Los partidos de la oposición al Gobierno conservador de Suecia han ganado las elecciones, con el Partido Socialdemócrata (S) a la cabeza con un 28% de los votos y una distribución de escaños que dibuja una ajustada victoria: 176 escaños de la oposición frente a los 173 que lograrían los partidos que respaldan al primer ministro saliente, el conservador Ulf Kristersson, según la distribución parlamentaria preliminar con cerca del 94,7% del escrutinio. (Fuente: EBS/Socialdemokrat/Moderaterna/Sverigedemokraterna)