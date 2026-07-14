Oposición y socios del Gobierno reaccionan a la condena a David Sánchez

Madrid, 14 de julio de 2026. La Audiencia Provincial de Badajoz ha comunicado este martes 14 de julio la condena al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. Una noticia que ha provocado las reacciones en el seno del Gobierno, así como en sus socios y en los partidos de la oposición. (Fuente: Europa Press / Congreso / La Moncloa / Audiencia Provincial de Badajoz / PP / VOX)