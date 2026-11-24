Barcelona, 24 de noviembre de 2026. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha previsto "una desescalada" de las medidas para luchar contra la peste porcina africana (PPA) en el parque natural de Collserola (Barcelona), que ha calificado como la crisis sanitaria más importante de los últimos 20 años en Catalunya. El conseller ha explicado en una entrevista a Europa Press que ya han hablado con la Comisión Europea, los ayuntamientos, los técnicos y los científicos para establecer los criterios de seguridad que permitan una "flexibilización de las medidas de forma segura".